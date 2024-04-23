Хорнер раскритиковал Вольффа за разговоры о Ферстаппене

В дни гоночного уик-энда в Шанхае руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что ситуация на рынке пилотов зависит от решения Макса Ферстаппен. Тото не исключает варианта, при котором Макс может досрочно прекратить сотрудничество с Red Bull Racing в конце 2024 года ради перехода в Mercedes.

Подобные слова не понравились главе Red Bull Racing Кристиану Хорнеру. Он предложил коллеге больше внимания уделять собственной команде и меньше думать о Максе Ферстаппене.

Кристиан Хорнер: «Я не знаю, сколько раз Макс ещё должен сказать, что он выполнит свой контракт. Он уже это говорил неоднократно. Думаю, иногда мы просто видим попытки создать шум из ничего.

Времена, когда Mercedes выигрывали гонки, остались в прошлом. Учитывая текущую форму команд, почему кому-то захочется уходить из Red Bull?

В данный момент Mercedes – третья команда с моторами Mercedes, уступающая своим клиентам из McLaren и Aston Martin. Думаю, Вольффу лучше уделить время своей команде вместо рынка пилотов.

Могу вас заверить, что нет никакой неопределённости относительно того, в какой команде Макс Ферстаппен будет выступать в следующем году».

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