Лучший тренер августа УПЛ: список кандидатов без Турана
Футбол

УПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера августа: без Арды Турана

УПЛ назвала четырех кандидатов на звание лучшего тренера августа. В список вошли Баранов, Ван Леувен, Костышин и Шовковский. Арда Туран остался вне номинации.

Украинская Премьер-лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за август. В итоговый перечень вошли четыре специалиста, выбранные при участии экспертов УПЛ.ТБ, комментаторов и представителей СМИ, которые ежетурово определяли символическую сборную и лучшего наставника. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Неожиданно за пределами списка оказался главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран. Под его руководством «горняки» сумели набрать 10 очков в четырех турах, однако турецкий специалист не был включен в число номинантов.

На награду «Лучший тренер августа УПЛ» претендуют:

Василий Баранов («Кудровка»)
Патрик Ван Леувен («Кривбасс»)
Руслан Костышин («Колос»)
Александр Шовковский («Динамо»)

