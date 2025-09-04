Лучший тренер августа УПЛ: список кандидатов без Турана

Украинская Премьер-лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за август. В итоговый перечень вошли четыре специалиста, выбранные при участии экспертов УПЛ.ТБ, комментаторов и представителей СМИ, которые ежетурово определяли символическую сборную и лучшего наставника. Про это сообщает редакция euro.com.ua.
Неожиданно за пределами списка оказался главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран. Под его руководством «горняки» сумели набрать 10 очков в четырех турах, однако турецкий специалист не был включен в число номинантов.
На награду «Лучший тренер августа УПЛ» претендуют:
Василий Баранов («Кудровка»)
Патрик Ван Леувен («Кривбасс»)
Руслан Костышин («Колос»)
Александр Шовковский («Динамо»)
