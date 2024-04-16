Кубок Билли Джин Кинг. Наварро успешно дебютировала за сборную в матче против Бельгии

Итоги первого игрового дня в Квалификации командного турнира

Квалификация • 12-13 апреля

БРАЗИЛИЯ 0-2 ГЕРМАНИЯ

Беатрис Аддад Мая — Лаура Зигемунд 4:6, 2:6

Лаура Пигосси — Татьяна Мария 6:2, 4:6, 4:6

Лаура Зигемунд (№85 WTA) третий раз в этом году смогла обыграть соперницу из топ-20, а Татьяна Мария одержала третью победу в противостояниях с Лаурой Пигосси, с которой встречалась год назад также на этапе Квалификации командного турнира.

США 2-0 БЕЛЬГИЯ

Джессика Пегула — София Костулас 4:6, 6:2, 6:3

Эмма Наварро — Ханне Вандевинкел 4:6, 6:4, 6:3

Джессика Пегула одержала четвёртую победу подряд в пяти сыгранных одиночных матчах за сборную США, а Эмма Наварро впервые принимает участие в Кубке Билли Джин Кинг.

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