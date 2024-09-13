Промоутер Джошуа: «Можем предложить Дюбуа подушку. Нганну пригодилась»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что у Энтони Джошуа есть все шансы нокаутировать Даниэля Дюбуа. В своем последнем на этот момент поединке Джошуа сумел жестко нокаутировать Франсиса Нганну.

«Многие недооценивают последние победы Джошуа над Валлином, над Нганну. Энтони сделал так, что это был мисматч, хотя Франсис дал бой Фьюри. Но Джошуа сделал так, что Нганну понадобилась подушка».

«Можем предложить подушку и Дюбуа».

«Если Дюбуа хочет проверить мощь удара Джошуа, как это сделал Нганну, то мы это организуем. Если он попадет, то ты отправляешься спать. Одна ошибка – и на этом Дюбуа закончится», – сказал Хирн.

Бой за титул IBF состоится 21 сентября.

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sport.ua