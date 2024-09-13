Судьба Валттери Боттаса решится в ближайшие недели

Перед началом гоночного уик-энда в Баку Валттери Боттас говорил, что с вероятностью 99% он останется в Sauber в следующем сезоне. Однако в пятницу на пресс-конференции FIA представитель команды Алессандро Алунни Брави рассказал, что в Хинвиле продолжают изучать кандидатов, и решение будет принято в ближайшие недели.

Алессандро Алунни Брави: «Мы оцениваем все доступные варианты, чтобы определить лучший баланс между краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективной и, возможно, молодым талантом. Потенциальные кандидаты есть с обеих сторон.

Валттери – сильный гонщик, и мы его очень хорошо знаем. Он уже три года выступает за команду, и он один из первых в нашем списке, но есть и другие варианты. Мы взвешиваем все «за» и «против». Маттиа Бинотто примет решение, принимая во внимание не только 2025 год, но и среднесрочную стратегию для проекта Audi.

Мы не ставим перед собой крайние сроки. Мы не оппортунистичны, но теперь, когда доступно всего одно место, мы не хотим торопиться. Необходимо оценить всё, каждый аспект, и принять правильное решение. Спешки нет, но мы хотим закрыть этот вопрос как можно скорее. Всё решится в ближайшие недели».

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