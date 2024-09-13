Монастир. Лис обыграла двукратную чемпионку, Зейнеп и Ружич впервые сыграют в четвертьфинале

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Элизе Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ева Лис (Германия) – Элизе Мертенс (Бельгия, 1) 1:6, 6:2, 7:6(4)

Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – Грет Миннен (Бельгия, 6) 6:4, 1:6, 6:3

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Диан Парри (Франция, 3) 6:4, 6:4

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) – Май Хонтама (Япония) 6:2, 6:2

Лучия Брондзетти (Италия, 7) – Энн Ли (США) 6:4, 7:6(3)

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 6:3, 6:1

Сара Соррибес Тормо (Испания) – Яна Фетт (Хорватия) 5:7, 6:3, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Клара Бюрель (Франция, 2) 7:6(4), 7:5

Ева Лис (№126 WTA) одержала пятую в карьере победу над представительницей топ-50 рейтинга и проведёт четвёртый четвертьфинал на уровне Тура, в том числе второй в этом году. В июле немецкая теннисистка дошла до полуфинала в Будапеште. Элизе Мертенс выигрывала титул в Монастире два предыдущих сезона. Дальше Лис встретится с Зейнеп Сёнмез, для которой это будет дебютный четвертьфинал на турнирах WTA.

Антония Ружич (№173 WTA) вышла в четвертьфинал на своём первом в карьере турнире WTA. Отметим, что в первом круге 21-летняя хорватка была сильнее четвёртой сеяной Нади Подороски, и для неё это была первая полноценная победа над соперницей, входящей в топ-100 рейтинга. За место в полуфинале Ружич будет бороться с Лучией Брондзетти.

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