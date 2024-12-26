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Бокс

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Компьютеризированная система портала BoxRec обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Не вошел даже в топ-10 чемпион мира в хевивейте украинец Александр Усик – у него лишь 13-е место. У еще одной звезды украинского бокса Василия Ломаченко – 15-я позиция.

Лидером рейтинга P4P BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Звездный мексиканец Сауль Альварес – 2-й, бронза списка у чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

Топ-20 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

sport.ua

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