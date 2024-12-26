Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Компьютеризированная система портала BoxRec обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Не вошел даже в топ-10 чемпион мира в хевивейте украинец Александр Усик – у него лишь 13-е место. У еще одной звезды украинского бокса Василия Ломаченко – 15-я позиция.

Лидером рейтинга P4P BoxRec является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Звездный мексиканец Сауль Альварес – 2-й, бронза списка у чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

Топ-20 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec

sport.ua