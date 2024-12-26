Боттас: Иногда нужно сделать шаг назад

Сдаваться – не в характере Валттери Боттаса. Признав ошибку с переходом в Sauber, финн подписал контракт резервного пилота с Mercedes, чтобы найти варианты на будущее…

Валттери Боттас: «Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед. Сейчас для меня важно составить представление о возможных вариантах, понять, как вновь оказаться в числе гонщиков, выходящих на старт Гран При.

С другой стороны, меня ждёт роль резервного пилота в заводской команде, за которую я выступал. Это отличный бренд, крупный автопроизводитель. Я был там пять лет назад и знаю, что это действительно может открыть для меня некоторые возможности».

Источник