В Италии предлагают провести этап в Имоле вместо Китая

Итальянский автодром в Имоле, который носит имена Энцо и Дино Феррари, принимал Гран При Сан-Марино с 1981-го по 2006 гг., но его инфраструктура постепенно ветшала и нуждалась в серьёзном обновлении.

С тех пор там многое изменилось, была проведена масштабная реконструкция по проекту Германа Тильке, и в прошлом году автодром получил лицензию FIA уровня Grade 1, а это значит, что там можно проводить гонки Формулы 1.

В Италии давно поговаривают о желании вернуть Гран При на эту трассу, но до недавнего времени эти планы нельзя было назвать серьёзными. Однако в нынешней ситуации, когда Гран При Китая был отложен на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса, руководство автодрома обратилось к организаторам чемпионата с предложением провести гонку в Имоле вместо Шанхая.

«Мы действительно направили в FIA и Формулу 1 предложение заменить (гонкой в Имоле) Гран При Китая, – подтвердил директор автодрома Роберто Марацци. – Но ответа на него пока не получили. Предвижу, что организовать всё это будет непросто».

В теории, чтобы подобная замена стала возможной, необходимо решить огромное количество вопросов – организационных, технических, финансовых. Сделать это быстро нереально, и в любом случае необходимо заручиться поддержкой серьёзных спонсоров, поскольку проект потребует больших инвестиций.

В настоящее время из всех крупных международных соревнований в Имоле проходит только этап чемпионата мира по Супербайку, но в прошлом году его участники жаловались на опасную близость отбойников к трассе. Да и наличие у автодрома всех необходимых лицензий FIA вовсе не означает, что команды Формулы 1 готовы выступать на трассе, на которой давно не проводились ни тесты, ни тем более гонки, соответственно никакой надёжной информации о её особенностях ни у кого нет.

Впрочем, именно это могло бы сделать Гран При в Имоле очень интересным, если бы все, от кого зависит решение о его проведении, смогли договориться. Но пока об этом приходится только мечтать – по сути, именно этим и занимается руководство автодрома имени Энцо и Дино Феррари.