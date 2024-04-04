Цунода представил новый шлем, весело и ярко раскрашенный

У Юки Цуноды сейчас явно хорошее настроение, ведь на предыдущем этапе в Австралии он заработал очки за 7-е место и, конечно, надеется, что в домашней гонке в Сузуке ему тоже удастся отличиться.

Соответствует такому настроению и новый шлем, оформленный весело и ярко, который японский пилот Visa RB подготовил к этому уик-энду.

Юки Цунода: «Мой шлем для Гран При Японии был оформлен в содружестве с Verdy – знаменитым японским художником и дизайнером, хорошо известным во всём мире.

По-моему, получилось славно! Verdy полностью разработал раскраску шлема, а этот персонаж в его верхней части символизирует меня. Я уверен, что в будущем вы будете чаще с ним встречаться».

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