Цунода: В Сильверстоуне всегда сложно найти настройки

В пяти последних гонках из шести команда RB заработала очки – и рассчитывает продлить успешную серию в Сильверстоуне…

Даниэль Риккардо: «Всегда интересно провести три гонки за три недели, хорошо это или плохо, но вы сразу получаете другой шанс. В Австрии пришлось нелегко, но мы многому научились и надеемся развить этот прогресс. Мы не опускаем головы и нацелены на борьбу за очки в воскресенье.

В Сильверстоуне всегда отличная атмосфера, на скоростной трассе вы полностью выкладываетесь – это доставляет удовольствие. Надеюсь, на этой неделе в Сильверстоуне будет лето и мы насладимся солнечным светом!»

Юки Цунода: «Мне нравится гоняться в Сильверстоуне, хотя гонщикам и инженерам приходится решать непростые задачи – найти оптимальные настройки здесь очень сложно, а погода может все осложнить.

После Австрии я чувствую себя более уверенно, поскольку мы добились прогресса в работе с машиной. В этот уик-энд у нас три часа тренировок, что позволит ещё лучше её понять.

В Сильверстоуне невероятная публика, болельщики очень любят автоспорт и поддерживают не только британских гонщиков.

С нетерпением жду возможности проехать по исторической скоростной трассе. И хотя лично я не могу назвать её домашней, неподалёку у нас есть свой объект, что делает эту гонку особенной во многих отношениях.

На трассе есть несколько отличных участков – связка Maggotts-Becketts и длинный правый поворот Stowe».

Источник