Давиде Бривио: Я не испытываю никаких сожалений

Давиде Бривио недолго занимал пост гоночного директора Alpine F1: он пришёл в заводскую команду концерна Renault в начале 2021-го, а в конце прошлого года прекратил с ней сотрудничать и вернулся в MotoGP.

Этот итальянский менеджер прославился именно в годы работы в мотогонках: в частности, под его руководством заводская команда Suzuki в 2020-м выиграла титулы в обоих зачётах чемпионата, чего этому японскому производителю не удавалось почти двадцать лет.

Но в Формуле 1 роль Бривио была не особо заметна – то ли эта работа ему не подошла, то ли он стал одним из руководителей Alpine F1 в неподходящий момент, а скорее всё в комплексе. Тем не менее, он не жалеет об этом периоде своей карьеры.

«Я очень рад, что мне выпал шанс поработать в Формуле 1. Если бы я не попробовал, мне бы этого не хватало. Даже если всё сложилось не так, как я хотел, – рассказал Бривио, принимая участие в подкасте издания The Race. – Но это была отличная возможность увидеть мир Формулы 1 изнутри. И, конечно, я познакомился с прекрасными людьми, теперь у меня там есть друзья. Это было интересное время, хотя должен признать, порой приходилось очень непросто. И всё-таки, оглядываясь назад, я радуюсь, что получил этот опыт. Я готов предпринять ещё одну попытку, и, возможно, поскольку теперь у меня есть определённый опыт, она будет более удачной…

Когд я пришёл в Формулу 1, у меня были какие-то свои представления, но не было опыта. Вероятно, без этого не добиться необходимого доверия. Я сразу стал одним из руководителей, хотя у меня не было опыта работы на должностях более низкого уровня. В MotoGP я провёл много лет, играл там разные роли, и в итоге накопленный опыт позволил мне стать руководителем команды. Там я знал людей и постепенно, шаг за шагом заслужил их доверие. А в Формуле 1 я сразу получил должность менеджера, хотя там я не пользовался таким доверием».

Но дело не только в этом. Когда Бривио присоединился к Alpine F1, команда переживала период реформ. Только что своей должности лишился Сирил Абитебул, довольно долго руководивший командой, а его обязанности были каким-то образом распределены между Марцином Будковски и Бривио. Польский специалист покинул команду через год, и круг обязанностей Бривио существенно расширился. А затем в середине сезона 2023 года своих должностей лишились все остальные менеджеры, занимавшие более высокие должности, чем он.

Вся эта чехарда кадровых перестановок не могла пройти бесследно, и крайне неудачное для Alpine начало сезона 2024 года стало одним из главных её последствий.

«Не знаю точно, но мне представляется, что заслужить доверие некоторых представителей руководства оказалось сложнее, чем я предполагал, – продолжил Бривио. – Вероятно, для этого мне не хватило опыта. Но это стало мне уроком, я и рад, что его получил, поэтому не испытываю никаких сожалений. Всё могло сложиться иначе, но однозначно, что я получил важный опыт».

А теперь он вернулся в паддок MotoGP, возглавив новую американскую команду Trackhouse. Это сам по себе интересный проект, поскольку Trackhouse Racing – прежде всего команда, выступающая в NASCAR, но её владельцы решили расширить свой бизнес и предприняли попытку добиться успеха и в мотогонках. Вполне возможно, что сейчас Давиде Бривио поможет и его опыт, приобретённый за три предыдущих года в Формуле 1.

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