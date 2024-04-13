Киевское Динамо одержало выездную победу над Александрией в игре 24 тура Украинской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

На старте игры Назар Волошин не реализовал выход один на один с голкипером хозяев Никитой Шевченко. А на 28 минуте поединка Владислав Ванат пробил рядом с дальним нижним углом ворот александрийцев. /uploads/2024/04/4325ba8707f0765ac6f6be70e7c984e8.jpg» alt=»Динамо в меньшинстве одолело Александрию в 24 туре УПЛ» />

Хавбек киевлян Назар Волошин после паузы из-за длительной воздушной тревоги неудачно вернулся на поле, заработав желтую карточку за опасную игру на 43-й минуте игры, а затем через две минуты еще одно предупреждение за отмашку. Гости второй тайм встречи провели в меньшинстве.

В середине второй половины игры Владимир Бражко отобрал мяч у Антона Кравченко и попал под перекладину ворот хозяев, открыв счет. » src=»/wp-content/uploads/2024/04/1062ff15134e4fd6133ada728f8daaf4.jpg» alt=»Динамо в меньшинстве одолело Александрию в 24 туре УПЛ» />

Отметим , что матч из-за объявления воздушных тревог прерывали дважды — длился более четырех часов.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 13 апреля

Александрия — Динамо 0:1 (0:0)

Гл: 0:1 — 64 Бражко

Александрия: Шевченко, Копина, Кравченко (Сигеев 74), Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак (Беляев 60), Шулянский (Безерра 74), Кулаков (Костишин 83)

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Дячук, Овчаренко, Бражко, Андриевский — Шапаренко, Волошин, Кабаев (Ярмоленко 85), Ванат

Предупреждение :Кузнец 22, Калюжный 90+5 — Волошин 43, 45, Тимчик 53

Удаление: Волошин 45 (вторая желтая)

Обзор

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Ранее в матче с двумя изъятиями сыграла вничью с Минаем в 24 туре УПЛ.

Напомним, на днях также появилась информация о рецидиве травмы Андрея Ярмоленко, но впоследствии представитель прессслужбы Диинамо Андрей Шахов опроверг слухи. /p>

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