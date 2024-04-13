Монте-Карло. Рууд сенсационно победил Джоковича и второй раз в карьере сыграет в финале «Мастерса»

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал вторым финалистом на турнире ATP Masters 1000 в Монако

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Новак Джокович (Сербия, 1) 6:4, 1:6, 6:4

Каспер Рууд шестой раз сыграл против Новака Джоковича и впервые сумел его победить. Для норвежского теннисиста это был четвертый матч против действующей первой ракетки мира и впервые он одержал победу (все матчи против Джоковича).

Рууд второй раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе». В 2022 году он уступил Карлосу Алькарасу в решающем поединке турнира в Майами.

В финале норвежец сыграет против грека Стефаноса Циципаса, которого победил в этом сезоне на турнире в Лос-Кабосе (общий счет их противостояния 2-2).

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