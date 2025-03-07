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Автоспорт

Дэвид Ричардс об обстоятельствах своего отстранения

Дэвид Ричардс об обстоятельствах своего отстранения

Бывший руководитель команды BAR, босс Prodrive Дэвид Ричардс, руководитель британской федерации недавно не был допущен на заседание Всемирного совета по автоспорту из-за спора с президентом Мохаммедом Бен Сулайемом. В открытом письме членам Motorsport UK Ричардс объяснил свою позицию.

Дэвид Ричардс: «Уже некоторое время я обеспокоен подрывом принципов и эффективности руководства FIA. Как вы знаете по публикациям в прессе, недавно возникла проблема, которая заставила меня занять определенную позицию и требует объяснений.

Многие из вас, возможно, были удивлены, когда на выборах мы не поддержали британского кандидата Грэма Стокера, но тогда после встречи с представителями обоих кандидатов мы были убеждены в продуманности планов Мохаммеда, которые в целом совпадали с нашим видением того, как должна трансформироваться FIA.

Ключевыми моментами их планов были: сдержанный президент, который не будет заниматься оперативной деятельностью и оставит повседневное управление FIA профессионалам; назначение компетентного и наделенного полномочиями генерального директора, который будет управлять FIA в соответствии с профессиональными стандартами; полная прозрачность деятельности и высочайшие стандарты спортивного управления.

За последние три года эти обещания явно не были выполнены. Ситуация ухудшалась, многие высокопоставленные члены FIA были либо уволены, либо ушли в отставку при неясных обстоятельствах.

Кроме того, сфера деятельности комитетов по аудиту и этике была значительно сокращена, они больше не могут действовать независимо от президента. Наш представитель, поставивший под сомнение некоторые вопросы, был в срочном порядке отстранен от должности, как и председатель комитета по аудиту.

Все это становилось все более тревожным, но когда недавно меня попросили подписать новое соглашение о конфиденциальности, это было словно кляпом во рту.

При назначении во Всемирный совет по автоспорту в 2021 году, я уже подписал соглашение о конфиденциальности, а также был связан статьей 4 Этического кодекса FIA. Я продолжаю соблюдать эти обязательства, но новое соглашение о конфиденциальности выходит далеко за их рамки. Мне дали срок всего в одну неделю и сообщили, что я не буду допущен к участию в заседании Всемирного совета по автоспорту, если не подпишу. Кроме того, любое нарушение привело бы к немедленному штрафу в 50 000 евро с угрозой возмещения неустановленного ущерба.

Концепция нового соглашения о конфиденциальности не соответствует Уставу FIA и противоречит обещанию прозрачности руководства, за которое мы голосовали.

В результате мы уведомили FIA, что если они не решат поднятые нами вопросы, мы предпримем дальнейшие юридические действия.

В год, когда президент будет либо переизбран, либо назначен новый, как никогда важно напомнить FIA об их обязанностях и продолжать требовать от них отчета от имени спорта и их членов по всему миру, и именно этим я намерен заниматься».

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