Дэвид Ричардс об обстоятельствах своего отстранения

Бывший руководитель команды BAR, босс Prodrive Дэвид Ричардс, руководитель британской федерации недавно не был допущен на заседание Всемирного совета по автоспорту из-за спора с президентом Мохаммедом Бен Сулайемом. В открытом письме членам Motorsport UK Ричардс объяснил свою позицию.

Дэвид Ричардс: «Уже некоторое время я обеспокоен подрывом принципов и эффективности руководства FIA. Как вы знаете по публикациям в прессе, недавно возникла проблема, которая заставила меня занять определенную позицию и требует объяснений.

Многие из вас, возможно, были удивлены, когда на выборах мы не поддержали британского кандидата Грэма Стокера, но тогда после встречи с представителями обоих кандидатов мы были убеждены в продуманности планов Мохаммеда, которые в целом совпадали с нашим видением того, как должна трансформироваться FIA.

Ключевыми моментами их планов были: сдержанный президент, который не будет заниматься оперативной деятельностью и оставит повседневное управление FIA профессионалам; назначение компетентного и наделенного полномочиями генерального директора, который будет управлять FIA в соответствии с профессиональными стандартами; полная прозрачность деятельности и высочайшие стандарты спортивного управления.

За последние три года эти обещания явно не были выполнены. Ситуация ухудшалась, многие высокопоставленные члены FIA были либо уволены, либо ушли в отставку при неясных обстоятельствах.

Кроме того, сфера деятельности комитетов по аудиту и этике была значительно сокращена, они больше не могут действовать независимо от президента. Наш представитель, поставивший под сомнение некоторые вопросы, был в срочном порядке отстранен от должности, как и председатель комитета по аудиту.

Все это становилось все более тревожным, но когда недавно меня попросили подписать новое соглашение о конфиденциальности, это было словно кляпом во рту.

При назначении во Всемирный совет по автоспорту в 2021 году, я уже подписал соглашение о конфиденциальности, а также был связан статьей 4 Этического кодекса FIA. Я продолжаю соблюдать эти обязательства, но новое соглашение о конфиденциальности выходит далеко за их рамки. Мне дали срок всего в одну неделю и сообщили, что я не буду допущен к участию в заседании Всемирного совета по автоспорту, если не подпишу. Кроме того, любое нарушение привело бы к немедленному штрафу в 50 000 евро с угрозой возмещения неустановленного ущерба.

Концепция нового соглашения о конфиденциальности не соответствует Уставу FIA и противоречит обещанию прозрачности руководства, за которое мы голосовали.

В результате мы уведомили FIA, что если они не решат поднятые нами вопросы, мы предпримем дальнейшие юридические действия.

В год, когда президент будет либо переизбран, либо назначен новый, как никогда важно напомнить FIA об их обязанностях и продолжать требовать от них отчета от имени спорта и их членов по всему миру, и именно этим я намерен заниматься».

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