Gate.io – новый партнёр Red Bull Racing

Биржа Gate.io стала эксклюзивным криптовалютным партнером Oracle Red Bull Racing – стороны подписали многолетний контракт.

Логотипы gate.io появятся на RB21, комбинезонах гонщиков и команды и на шлеме Макса Ферстаппена.



Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Gate.io в нашей команде. Бренд Gate.io разделяет стремление Oracle Red Bull Racing быть на переднем крае технологических инноваций. Вместе мы с нетерпением ждем возможности связать команду с болельщиками по всему миру».

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