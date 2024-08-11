Леклер: Мы не ожидали, что окажемся в такой ситуации

Ferrari на этой стадии сезона держится на 3-й строчке Кубка конструкторов, но если она за пять последних этапов заработала 93 очка, то Mercedes – 142. Если такая динамика сохранится и во второй части чемпионата, есть риск откатиться за пределы первой тройки, чего, разумеется, в Маранелло стараются избежать.

По словам Шарля Леклера, команда делает всё, чтобы решить проблемы, из-за которых машине SF-24 не хватает скорости, и прибавить в конкурентоспособности. Причём на эффективности шасси негативно сказался комплекс обновлений, представленный Скудерией на испанском этапе сезона, ведь в начале года картина была иной, и гонщики Ferrari одержали по одной победе. Карлос Сайнс выиграл Гран При Австралии, а Леклер был лучшим на домашней трассе в Монако.

Однако начиная с этапа в Барселоне машина вновь страдает от вертикальной раскачки на высоких скоростях, и судя по всему, это связано с новым днищем, впервые опробованным Ferrari в дни испанского уик-энда.

Леклер вынужден признать, что не ожидал от своей команды столь заметного снижения результатов, ведь в начале сезона она уступала только Red Bull Racing, а теперь её опередила McLaren, и Mercedes тоже уже догоняет.

«Не думаю, что в начале сезона у нас были какие-то особые ожидания, мы просто были полностью сосредоточены на своих задачах. Но будет неправдой, если я скажу, что мы ожидали, что окажемся в такой ситуации, как сейчас, – сказал Шарль. – Впрочем, с этими машинами вообще сложно что-либо прогнозировать. Мы не предвидели, что окажемся в подобном положении, но оно такое, какое есть.

Мы понимаем, с какими областями машины связаны проблемы, знаем, над чем нужно работать. Сейчас мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы переломить ситуацию».

Примерно то же самое перед летним перерывом говорил и Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды: «Устранение раскачки позволит сразу сделать машину более эффективной. Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблему быстро и качественно».

Источник