Макс Ферстаппен: Сезон ещё не закончен

Макс Ферстаппен приедет на Гран При Катара в статусе чемпиона мира 2024 года. Тем не менее, гонщик Red Bull Racing не планирует останавливаться на достигнутом и рассчитывает побороться на трассе Лосаил.

Макс Ферстаппен: «Победа в чемпионате мира была невероятным моментом, и я очень горжусь командой и собой. Этот успех многое значит для нас, ведь я никогда не думал, что смогу стать четырёхкратным чемпионом мира. Я благодарю всех, кто был частью этого успеха.

Какой у нас выдался сезон! Мы переживали сложные моменты, но оставались едины, никогда не сдавались и возвращались более сильными. Всё это сделало сезон таким особенным.

Если говорить о Катаре, то мы по-прежнему сосредоточены на гонке. Формат спринта означает, что нас ждёт напряжённый уик-энд. Сезон ещё не закончен, и мы хотим продолжать атаковать и заработать как можно больше очков для команды в следующих двух гонках».

Серхио Перес: «Уик-энд в Лас-Вегасе получился позитивным с той точки зрения, что в гонке у нас был темп, и мы выглядели более конкурентоспособными на протяжении всей дистанции.

Что касается двух оставшихся Гран При, то нужно лучше справиться с квалификацией и сделать так, чтобы машина постоянно находилась в оптимальном рабочем диапазоне, чтобы я мог стартовать с тех позиций, с которых должен.

В Катаре предстоит решать совсем иные задачи, нежели в Лас-Вегасе, поэтому будет интересно посмотреть, как машина проявит себя на другом асфальте в совершенно иных температурных условиях. Формат уик-энда со спринтом означает, что у нас меньше времени на подготовку, но на этой неделе я был на базе команды, чтобы как можно лучше подготовиться к началу работы в пятницу».

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