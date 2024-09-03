Оливер Берман: Я не завидую Антонелли

В 2024-м Оливер Берман и Кими Антонелли выступают за команду Prema в Формуле 2, а в 2025-м проведут первый полный сезон в Формуле 1. Если Кими предстоит дебютировать в Mercedes, за рулём которой он сможет претендовать на подиумы и, возможно, победы, то Оливер будет выступать за команду Haas, которая изредка претендует на очки. Берман уверяет, что не завидует Антонелли.

Оливер Берман: «Не могу сказать, что новость о контракте Кими стала неожиданной! Нет, шучу, я очень рад за него. Объявления пришлось ждать довольно долго. Разговоров было много, и когда о твоём будущем объявляют официально, то это очень приятное чувство. Особенно, когда о контракте с тобой объявляет Mercedes.

Я очень рад за него и не завидую. У меня тоже есть место в Формуле 1, а это главное. Плотность результатов сейчас очень высокая, и я чувствую, что в следующем году тоже смогу бороться за очки. Так что я желаю ему всего наилучшего, и рад, что мы вместе выйдем на старт в следующем году».

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