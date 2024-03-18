Гонщик Alpine Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем дивизионе французского первенства.

Пьер большой болельщик парижского клуба «ПСЖ» и регулярно появляется на трибунах стадиона во время домашних матчей команды. Теперь его страсть к футболу привела к покупке миноритарной доли в другом французском клубе. Точный процент акций клуба, которые теперь принадлежат гонщику Alpine, не разглашается.

Пьер Гасли: «Я всегда хотел поработать с профессиональным футбольным клубом, поэтому рад стать частью «Версаля». Вместе с другими совладельцами, Александром и Фабьеном, мы разделяем ценности, амбиции и острый дух соперничества, что позволит нам развивать клуб.

Это начало очень красивой истории. Вперед, «Версаль»!

После 25 матчей сезона ФК «Версаль» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 8 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

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