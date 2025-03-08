ROC: Субботняя Гонка чемпионов стартовала!

В Сиднее на стадионе Accor стартовала 33-я Гонка чемпионов, и сегодня мы узнаем, сможет ли Йохан Кристофферссон отстоять престижное звание «Чемпиона чемпионов», или в списке победителей ROC в 2025 году появится новое имя.

Итоги официальной жеребьёвки отражены на этой схеме, а чем закончится дело, выяснится через несколько часов. В том числе интересно, удастся ли французским гонщикам, Себастьену Лёбу и Виктору Мартену, повторить вчерашний успех, ведь в субботу они завоевали Кубок Наций.

Стоит добавить, что Джейми Уинкапа в группе С буквально в последний момент заменил австралиец Броди Костеки, также выступающий в кузовной серии Supercars.

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