Симулятор Red Bull продан на аукционе за 118 тысяч евро

Гоночный симулятор Red Bull Racing с автографами гонщиков был продан на благотворительном аукционе за 118 тысяч евро. В конце прошлого года команда заключила соглашение с компанией F1 Authentics, и в результате состоялись торги, все доходы от которых будут перечислены в фонд Wings For Life.

Этот фонд финансирует исследования в области лечения травм позвоночника, с ним традиционно сотрудничают обе команды Red Bull, выступающие в Формуле 1, и в минувшем декабре мы рассказывали, что симулятор с автографами Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Кристиана Хорнера будет выставлен на торги.

Теперь эти торги состоялись, после чего Эмма Хинд, исполнительный директор поблагодарила всех за поддержку: «Мы невероятно благодарны F1 Authentics и Red Bull Racing за их щедрость и поддержку. Собрать 118 тысяч евро – значительное достижение, тем самым мы внесём важный вклад в научные исследования…»

Для нового владельца симулятора также была организована экскурсия по базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе.

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