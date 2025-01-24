Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

24 января на арене «Ariake Arena» в Токио (Япония) состоится поединок во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – в ринге встретятся абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ (28–0, 25 КО, Япония) и претендент из Южной Кореи Е Юн Ким (21–2–2, 13 КО).

Изначально японский «Монстр» должен был провести поединок против обязательного претендента Сэма Гудмана (19–0, 8 КО), однако австралиец дважды травмировался и отказался от этого боя.

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Прямую трансляцию поединка проведет видеосервис MEGOGO. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.

Главный поединок состоится ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.

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Наоя Иноуэ – Е Юн Ким. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса

Наоя Иноуэ (28–0, 25 KO) – Е Юн Ким (21–2–2, 13 KO)

Дзин Сасаки (18–1–1, 17 KO) – Шоки Сакаи (29–14–3, 15 КО)

Гоки Кобаяши (8–1, 5 KO) – Юни Такада (15–8–3, 6 KO)

Тошики Шимомачи (19–1–3, 12 KO) – Мисаки Хирано (11–1, 4 КО)

Цубаса Нараи (14–2, 10 КО) – Кай Ватанабэ (13–1–1, 7 КО)

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