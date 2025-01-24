24 января на арене «Ariake Arena» в Токио (Япония) состоится поединок во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – в ринге встретятся абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ (28–0, 25 КО, Япония) и претендент из Южной Кореи Е Юн Ким (21–2–2, 13 КО).
Изначально японский «Монстр» должен был провести поединок против обязательного претендента Сэма Гудмана (19–0, 8 КО), однако австралиец дважды травмировался и отказался от этого боя.
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Прямую трансляцию поединка проведет видеосервис MEGOGO. Все новости про бой будут оперативно доступны на Sport.ua.
Главный поединок состоится ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.
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Наоя Иноуэ – Е Юн Ким. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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