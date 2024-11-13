Юки Цунода о том, что он хотел бы перенять у Риккардо

В эфире The Red Flags Podcast Юки Цунода откровенно говорил о качествах, которые он хотел бы перенять у бывшего напарника Даниэля Риккардо…

Юки Цунода: «Даниэль совсем другой, чем я. У него есть качества, которых нет у меня, в том числе те, которые я хотел бы улучшить в себе. В частности, умение держать ситуацию под контролем и справляться с эмоциями.

После сложной сессии я расстраиваюсь, что мешает на брифинге, не позволяя объективно оценить ситуацию. Даниэль всегда был последователен. Даже если он провёл плохую сессию или допустил ошибку, что порой случается с людьми и гонщиками, то на брифинге этого не было видно. Он просто давал инженерам объективную обратную связь, не показывая своего разочарования или чего-то подобного другим людям».

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