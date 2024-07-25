Connect with us
Автоспорт

В Haas подтвердили контракт с Эстебаном Оконом

В Haas подтвердили контракт с Эстебаном Оконом

В Haas официально подтвердили контракт с Эстебаном Оконом. В следующем сезоне французский гонщик будет выступать за команду вместе с Оливером Берманом.

Новость дополняется

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis