В Haas подтвердили контракт с Эстебаном Оконом

В Haas официально подтвердили контракт с Эстебаном Оконом. В следующем сезоне французский гонщик будет выступать за команду вместе с Оливером Берманом.
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В Haas официально подтвердили контракт с Эстебаном Оконом. В следующем сезоне французский гонщик будет выступать за команду вместе с Оливером Берманом.
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