Экс-первая ракетка мира завершит карьеру после выступления на Олимпиаде

Анжелик Кербер попрощается с теннисом этим летом

Немецкая теннисистка сообщила, что Олимпийские игры в Париже станут для неё последним турниром.

Напомним, что Кербер вернулась в Тур в начале этого сезона после более чем годичного перерыва, связанного с беременостью. В феврале прошлого года 36-летняя немка родила дочь.

Анжелик третий раз сыграет на Олимпиаде: в 2012 году она смогла дойти до четвертьфинала в Лондоне, а в 2016 году выиграла серебряную медаль в Рио-де-Жанейро.

По ходу почти 20-летней карьеры Кербер выиграла 14 одичночных трофеев, в том числе три на турнирах Grand Slam – Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. В сентябре 2016 года после победы на американском “мэйджоре” Анжелик впервые поднялась на вершину мирового рейтинга и в статусе первой ракетки мира провела в целом 34 недели.

btu.org.ua