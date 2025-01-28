В Red Bull должны учитывать влияние погоды на корреляцию

В Red Bull давно говорят о проблемах, связанных с устаревшей аэродинамической трубой, расположенной в Бедфорде, которая досталась от Jaguar, ведь именно на основе бывшей заводской команды Ford два десятилетия назад создавалась Red Bull Racing.

В прошлом году у команды были серьёзные сложности с машиной RB20, и среди основных причин назывались проблемы с корреляцией между результатами исследований в аэродинамической трубе, расчётами, сделанными с использованием технологий CFD, и картиной на реальной трассе.

«Это можно сравнить с ситуацией, когда у вас есть трое часов, и все они показывают разное время, – сетовал тогда Кристиан Хорнер, руководитель команды. – Каким из них верить? В конечном итоге вы верите секундомеру на трассе, потому что он точно не врёт».

Но после прошлогоднего этапа в Монце в Red Bull Racing начали добиваться постепенных улучшений: как пишет издание The Race, это было прежде всего связано с тем, что в команде стали лучше понимать, какие особенности их аэродинамической трубы сказываются на результатах исследований, которые в ней проводятся.

На базе в Милтон-Кинсе идёт строительство новой современной аэродинамической трубы, и, разумеется, при её сооружении учитывается такой фактор, как британская погода, которая тоже влияет на точность расчётов. В том числе тех расчётов, что проводятся в Бедфорде.

Комплекс зданий, в котором находится старая труба, был построен ещё в 1947 году, и там изначально продувались модели самолётов. В 2004 году команда Jaguar приобрела это хозяйство у Arrows вместе с оборудованием, уже адаптированным для решения задач, связанных с автоспортом, и с тех пор аэродинамическая труба регулярно модернизировалась.

Но эти работы затрагивали прежде всего оборудование, которое находится внутри здания, однако его старые бетонные стены не в состоянии в полной мере обеспечить необходимую изоляцию от воздействия колебаний температуры и влажности.

В мире Формулы 1 все нюансы имеют значение, и в прошлом году в Red Bull постарались учесть влияние погодного фактора, хотя это было непростой задачей. Хорнер тогда объяснял, что когда температуры на улице опускаются ниже 5 градусов, проводить исследования уже было невозможно, а когда в летний период превышали 25 градусов, то оборудование выдавало довольно нестабильные данные.

«Основные проблемы связаны с точностью и воспроизводимостью результатов, – подтвердил Пьер Ваше, технический директор Red Bull Racing. – Когда вы приступаете к разработке новой концепции, эта аэродинамическая труба может работать отлично. Сложности проявляются сильнее, когда динамика исследований становится более линейной – тогда работать уже труднее, потому что мы очень зависим от температур, от британской погоды.

Разброс данных при работе в холодных и жарких условиях довольно большой, а это создаёт очень серьёзные проблемы. Мы пытались улучшить внутреннюю термоизоляцию, с годами добившись значительного прогресса, но есть ряд физических аспектов, на которые невозможно повлиять.

Разумеется, это сказывается на темпе наших исследований по сравнению с другими командами, но я не хочу искать оправдания».

В настоящее время работа по сооружению новой аэродинамической трубы идёт полным ходом, строительство должно быть завершено в следующем году, и если все сроки будут соблюдены, команда сможет уже там заниматься разработкой шасси для сезона 2027 года. Но до этого времени и Red Bull Racing, и дочерней команде Racing Bulls придётся мириться с несовершенством того инструментария, который есть в их распоряжении сейчас.

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