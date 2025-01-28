КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Один из самых известных боксерских журналистов Майк Коппинджер рассказал, что Александр Усик завершит карьеру в 2025 году.

«Усику больше нечего доказывать, и на самом деле больше не с кем драться после того, как он фактически очистил вершину супертяжелого веса. Олимпийский золотой призер дважды победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Будет ли Усик иметь мотивацию на реванш с Дюбуа, над которым он уже доминировал и остановил его джебом?

Конечно, для Усика есть и другие бои. Если Джозеф Паркер победит Дюбуа, Усик может драться с Паркером за титул абсолютного чемпиона мира.

Но в этом году Усику исполняется 38 лет, он заработал много денег за свою славную карьеру и, пожалуй, самое главное – до сих пор живет в растерзанной войной Украине со своей женой и детьми.

Усик активно говорит о вторжении россии и мог бы обратить внимание всего мира на проблемы дома», – отметил Коппинджер.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua