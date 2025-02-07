Рой ДЖОНС: «Фьюри вернется в бокс только ради этого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легенда Рой Джонс высказался о возможном бое между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Да, я думаю Тайсон сейчас действительно на пенсии, но ему нужен бой с Джошуа. Только Энтони, больше нет никаких причин для возвращения. Этот поединок хочет вся Великобритания, все хотят узнать, кто из них лучше. Но проблема в том, что оба парня и так имеют много денег», – сказал Джонс.

Ранее чемпион хевивейта Александр Усик назвал победителя возможного супербоя между британцами Фьюри и Джошуа.

sport.ua