Даллас. Шаповалов обыграл четвёртого номера рейтинга, Нисиока впервые за два года смог победить теннисиста из топ-20

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 500 в США



Даллас, США • 3-9 февраля • хард (зал) • $3,035,960

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Денис Шаповалов (Канада) – Тэйлор Фритц (США, 1) 2:6, 6:3, 7:6(3)

Томаш Махач (Чехия, 6) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:4, 7:6(0)

Томми Пол (США, 3) – Итан Куинн (США, Q) 6:4, 5:7, 6:4

Райли Опелка (США, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания) 4:6, 7:6(5), 6:4

Денис Шаповалов (№54 ATP) одержал четвёртую в карьере победу на игроком, входящим в топ-5 рейтинга. В последний раз канадцу удавалось такое в мае 2022 года, когда он был сильнее Рафаэля Надаля на “Мастерсе” в Риме. Свой первый четвертьфинал в сезоне Шаповалов проведёт с Томашем Махачем

Действующий чемпион турнира Томми Пол в четвертьфинале сыграет против победителя соревнований в 2022 году Райли Опелкой. Единственная встреча между американцами на профессиональном уровне состоялась в 2018 году в полуфинале “челленджера” в Шампейне, где Опелка в итоге выиграл титул.

Маттео Арнальди (Италия, 8) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:1, 6:3

Жауме Мунар (Испания) – Бен Шелтон (США, 4) 6:2, 7:6(3)

Ёсихито Нисиока (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США, 5) 3:6, 6:4, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Майкл Ммо (США, Q) 6:1, 6:4

Жауме Мунар (№64 ATP) сравнял счёт в очных противостояниях с Беном Шелтоном (1-1) и записал в свой актив четвёртую победу над теннисистом из топ-15 рейтинга. Дальше испанец сыграет против Маттео Арнальди, с которым встречался уже четыре раза на грунтовых турнирах. Оба игрока по два раза обыграли друг друга.

Ёсихито Нисиока (№67 ATP) впервые с января 2023 года смог обыграть соперника, входящего в топ-20 рейтинга. Японский теннисист выиграл третий из шести сыгранных матчей против Фрэнсиса Тиафо. За выход в полуфинал Нисиока будет бороться с Каспером Руудом: норвежец одержал две победы в их трёх встречах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua