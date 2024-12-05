Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
За меньше чем месяц до реванша Усик показал, как проходит его подготовка к этому бою. Александр обнародовал фото с Даниэлем Лапиным – украинским боксером в полутяжелом весе.
18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
ФОТО. Усик показал, как выглядит его тело перед реваншем с Фьюри