Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

За меньше чем месяц до реванша Усик показал, как проходит его подготовка к этому бою. Александр обнародовал фото с Даниэлем Лапиным – украинским боксером в полутяжелом весе.

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

ФОТО. Усик показал, как выглядит его тело перед реваншем с Фьюри

sport.ua