Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему в среду на тренировке российский нападающий команды Александр Овечкин появился в полной хоккейной амуниции.

«Да, он катался сегодня утром. Это просто часть программы восстановления. Никаких реальных новостей по срокам возвращения пока нет, просто часть его прогресса. Это своего рода первый шаг — ничего сумасшедшего и интенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он просто продолжает работу над собой. Я думаю, следующим шагом будет пройтись по отдельным вещам, а затем медленно его вернем в игру», — цитирует RMNB Карбери.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

Потенциальные даты возвращения Овечкина варьируются от 17 декабря (матч против «Чикаго») до 31 декабря (игра против «Бостона»).

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции

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