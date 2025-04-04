Вильнёв: Red Bull не было смысла держать Лоусона

В Сузуке чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв говорил в эфире SkySport об обмене гонщиков в двух командах Red Bull…

Жак Вильнёв: «На самом деле, именно Цунода должен был сразу перейти в Red Bull. Он несколько лет выступал в Racing Bulls, где готовят гонщиков для основной команды. Но в Red Bull Racing не хотели его брать, поскольку в прошлом году он наделал много ошибок и был неуправляем, общаясь с командой по радио.

Но Лоусон, который в прошлом году был очень силен психологически, и вы могли слышать это в его комментариях, в этом году был просто сбит с ног сильным прессингом, так что команде не было смысла держать его у себя. Было бы только хуже для него и для команды».

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