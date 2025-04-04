Лейкерс без Лэня уступили дома Голден Стэйту в НБА

Торонто уступил Портленду, Миннесота на выезде одолела Филадельфию

Состоялись 6 матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во всех из них победы одержали гостевые команды. В том числе — Голден Стэйт Уорриорз над Лос Анджелес Лейкерс, в составе которых вновь не вышел на площадку украинский центровой Алексей Лэнь.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Орландо Мэджик — 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)

Бруклин Нетс — Миннесота Тимбервулвз — 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)

Торонто Рэпторз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)

Майами Хит — Мемфис Гриззлис — 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)

Филадельфия Сиксерс — Милуоки Бакс — 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)

Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз — 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35)

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