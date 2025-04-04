Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Экс-чемпион Европы Спенсер Оливер высказался о будущем украинского боксера Александра Усика.

«Я думаю, что мы увидим поединок Александра Усика против Дэниела Дюбуа. Этот бой состоится, но перед этим Усик потеряет титул WBO. И мне кажется, временный чемпион Джозеф Паркер будет драться за этот титул с Энтони Джошуа.

Дерек Чисора? Он хочет боя с Дюбуа. Но случится ли он? Да, но не скоро. Но если кто-то и заслуживает шанса, то это Дерек Чисора.

Усик и Дюбуа не продадут Уэмбли. Я считаю, что на этот вечер нужен еще один крутой бой, такой как Паркер – Джошуа», – сказал Оливер.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua