Вольфф: Иногда машина демонстрирует высокую скорость

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал о задачах, которые стоят перед командой на предстоящем Гран При Японии.

Тото Вольфф: «После сложного уик-энда в Австралии здорово вернуться на трассу в Японии на этой неделе. После гонки в Мельбурне мы сосредоточились на том, чтобы улучшить стабильность W15. Временами машина демонстрирует высокую скорость, но нам было трудно добиться от неё этого в критические моменты в трёх первых гонках сезона.

В Сузуке, с её сочетанием быстрых и медленных поворотов, а также с перепадом высот, нам предстоит решать совсем другие задачи, по сравнению с теми, которые уже были в этом году. Таким образом, это хорошая возможность использовать знания, полученные после проведённого анализа австралийского этапа.

В этом сезоне мы отправляемся в Японию немного раньше, чем обычно. И хотя это вряд ли окажет серьёзное влияние, важно понять, как другое время года скажется на состоянии трассы.

Единственное, что не изменится – невероятная поддержка японских болельщиков. В Сузуке всегда фантастическая атмосфера, и я уверен, что она будет такой же и в этот раз».

Источник