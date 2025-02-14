У Aston Martin новый крупный спонсор

Команда Aston Martin сообщила о подписании спонсорского контракта с криптовалютной биржей Coinbase, являющейся крупнейшей в США по объёму торгов.

Стороны подписали многолетнее соглашение. В 2025 году логотипы Coinbase появятся на Halo и концевой пластине заднего антикрыла машины AMR25, а также на гоночных комбинезонах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла.

Джефферсон Слэк, управляющий директор по коммерции и маркетингу: «Это сотрудничество демонстрирует доверие и уверенность в Coinbase в качестве лидирующей компании в области цифровых финансов. Сделка между сторонами заключена в USDC – тем самым мы демонстрируем приверженность инновациям, выстраивая прочные и дальновидные отношения с Coinbase».

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