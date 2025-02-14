Не Усик и не Кроуфорд. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Бывший чемпион мира по версии WBO Крис Алгиери сравнил сильнейших боксеров современности и назвал того, кто станет лучшим в 2025 году:

– Кто станет лучшим бойцом 2025 года?

– Наоя Иноуэ. Почему? Его конкуренты – Александр Усик, Теренс Кроуфорд – пока продолжают выступать на ринге, но они постепенно двигаются к завершению профессиональной карьеры. Они оба скоро уйдут на пенсию из-за своего возраста.

Иноуэ – 31 год, а Усику и Кроуфорду больше 35. Я не уверен, что мы сможем долго наблюдать за ними в этом виде спорта. В любом случае, Наоя уже наступает им на пятки и конкурирует за звание лучшего. Ему нужно одержать еще пару громких побед и тогда он станет безоговорочным номером один вне зависимости от весовой категории, – считает Алгиери.

Наоя Иноуэ, который является абсолютным чемпионом мира, в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде соперника из Южной Кореи.

sport.ua