Зак Браун: Я не способен изменить прошлое

В подкасте Sky Sport F1 исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун говорил о командной тактике и совете, полученном от Эдриана Ньюи.

McLaren порой критикуют за нежелание в этом году полностью сосредоточиться на поддержке Ландо Норриса, чтобы попытаться выиграть чемпионский титул, но Зак считает, что всё не так однозначно.

Зак Браун: «Очень легко смотреть телевизор с пивом на диване, и при этом руководить командой Формулы 1 – сотни миллионов людей делают это каждый уик-энд. Но причин для принятия решений больше, чем кажется. Конечно, мы тоже допускаем ошибки. Мы никогда не говорим, что в этой гонке или в этом сезоне не могли сделать что-то лучше.

Эдриан Ньюи как то сказал замечательную фразу: «В понедельник всё начинается заново». Я не способен изменить прошлое… вы делаете выводы, применяете их в будущем, но останавливаться на том, что ты «мог» или «должен был» – это напрасная трата сил. Мы могли бы сделать всё по-другому в Сильверстоуне. Но в настоящее время это ничего не изменит. Сильверстоун давно позади.

У всех бывают плохие гонки, которые можно было выиграть, но машина сломалась на последнем круге или что-то ещё. После такой гонки лично мне некомфортно, но придет утро понедельника, я должен проснуться и продолжать. Я не могу вернуться на базу несчастным и подавленным. Часть моей работы, я полагаю, заключается в том, чтобы всех мотивировать».

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