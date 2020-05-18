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Украинский баскетболист примет израильское гражданство

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Кулиш

Бывший баскетболист клуба Высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу Андрей Кулиш продолжит свою карьеру в чемпионате Израиля.

Как сообщает официальный аккаунт израильского “Хапоэля” (Беер-Шева), украинский баскетболист подписал контракт с их клубом по схеме 1+2. Более того, в ближайшее время Андрей Кулиш примет израильское гражданство, так, как имеет еврейское происхождение.

В прошлом сезоне выступая за “Кривой Рог” Андрей Кулиш в среднем набирал чуть более 18 очков, а также делал десять подборов за игру. Новый клуб игрока выступает в элите израильского баскетбола.

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Тэги: Андрей КулишКривой РогХапоэль
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