Бизнесмен Чисхолм готов приобрести Бостон Селтикс за 6,1 миллиарда долларов

Сделка станет крупнейшей продажей в истории североамериканского спорта

Американский бизнесмен Билл Чисхолм готов приобрести клуб НБА Бостон Селтикс за 6,1 миллиарда долларов.

Сделка станет крупнейшей в истории североамериканских спортивных лиг. Нынешний рекорд принадлежит продаже команды НФЛ Вашингтон Командерс за 6,05 миллиарда долларов в 2023 году.

Нынешний генеральный директор Уайк Граусбек останется на своей должности до конца сезона-2027/28. Такое решение семья Граусбеков, нынешние владельцы Селтикс, приняла, когда объявила о желании продать клуб в прошлом году. Контрольный пакет Бостона продадут в 2025 году, остаток акций — в 2028 году.

Уайк Граусбек и его партнеры стали владельцами Селтикс в 2002 году. Тогда за команду НБА бизнесмены заплатили 360 миллионов долларов.

Чисхолм — управляющий партнер инвестиционной компании Symphony Technology Group. В состав группы, которая примет участие в покупке клуба НБА, входят один из нынешних совладельцев акций Селтикс Роб Хэйл и президент Related Companies Брюс Бил-младший.

Бостон Селтикс рекордные 18 раз становились чемпионами НБА. В нынешнем сезоне Селтикс занимают второе место в Восточной конференции и гарантировали себе место в плей-офф.

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