Легендарный рефери умер от коронавируса

Один из самых известных рефери в мире бокса Эдди Коттон пополнил число жертв коронавируса.

Как сообщает BoxingScene, вчера утром 72-летний экс-рефери скончался в Патерсоне (штат Нью-Джерси). Неделю назад он был госпитализирован после положительного теста на COVID-19. В течении недели врачи боролись за жизнь известнейшего судьи, но безуспешно.

За свою карьеру рефери Эдди Коттон отработал на свыше 40 поединках за звание чемпиона мира. Трижды он работал на поединках Владимира Кличко, против Рея Остина, Руслана Чагаева, Мариуса Ваха. Самым известным его боем принято считать противостояние Леннокса Льиюиса и Майка Тайсона. В 2008 году он был внесен в зал славы бокса.

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