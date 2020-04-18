Суббота, 18 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛегендарный рефери умер от коронавируса
Бокс

Легендарный рефери умер от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Эдди Коттон

Один из самых известных рефери в мире бокса Эдди Коттон пополнил число жертв коронавируса.

Как сообщает BoxingScene, вчера утром 72-летний экс-рефери скончался в Патерсоне (штат Нью-Джерси). Неделю назад он был госпитализирован после положительного теста на COVID-19. В течении недели врачи боролись за жизнь известнейшего судьи, но безуспешно.

За свою карьеру рефери Эдди Коттон отработал на свыше 40 поединках за звание чемпиона мира. Трижды он работал на поединках Владимира Кличко, против Рея Остина, Руслана Чагаева, Мариуса Ваха. Самым известным его боем принято считать противостояние Леннокса Льиюиса и Майка Тайсона. В 2008 году он был внесен в зал славы бокса.

Читайте также:  Мейвезер: Имею предложения на невероятную сумму

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: главноекоронавирусЭдди Коттон
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Избитый Ломаченко американец объявил охоту на украинца

Арум: Знаю, что Гірн платит Хейни большие деньги

Джошуа готов драться с Фьюри при пустых трибунах

Ломаченко не верит в бой с Дэвисом

Джошуа: Лучшим моментом в карьере является победа над Кличко

Закрыть