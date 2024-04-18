Александр Красюк рассказал, почему бой Усик – Дюбуа прошел во Вроцлаве

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк и Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему бой Усик – Дюбуа прошел в польском городе Вроцлав. Также он подтвердил, что 85% билетов на событие купили украинцы.

«После полномасштабного вторжения мы не могли проводить шоу на Родине, поэтому пытались сделать это максимально близко к Украине. Когда принимали решение о месте проведения, именно в Польше жила самая большая зарубежная диаспора украинцев.

Но не скажу, что выбор локации сразу пал на этот город. Это произошло уже в ходе событий. Первоначальная идея была делать на стадионе в Варшаве. Но стадион был полностью расписан, и нам пришлось искать альтернативы. И так Господь нас привел во Вроцлав, где, как выяснилось, еще и проживало больше всего украинцев.

Верно ли, что 85% билетов приобрели украинцы? Можно сказать, что оценочные суждения. Но оценку ставил не человек, а искусственный интеллект. Точнее, цифровая платформа, на которой проходила продажа билетов. Каждый, кто их покупал, проходил регистрацию и платил банковской карточкой, указывая свои данные. Поэтому нам несложно было установить примерное количество наших земляков. Кстати, многие из них проживали не в Польше, а в других странах Европы. Потому и эта информация была для нас доступна», – сказал Красюк.

sport.ua