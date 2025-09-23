Александр УСИК: «Мы не будем идти туда, где нас никто не звал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Александр Усик (24–0, 15 КО) поделился мнением о проблемах и перспективах украинского бокса:

«Мне кажется, что нужно увеличить возможности для украинских боксеров, потому что у нас был очень большой простой. Они не боксировали. У нас продолжается война, и много парней не имеют возможности обмениваться опытом с соперниками на международных соревнованиях.

Чтобы показывать высокие результаты в мировом боксе, нужно переформатировать все, что происходило в нашем боксе, и строить это все по-новому. Мне кажется, нужно некоторых судей… Провести небольшой сбор, чтобы они потренировались, дать им перчатки, шлемы. Чтобы они почувствовали, что это такое.

Я готов помогать тем людям, которые действительно хотят изменить украинский бокс. Мы не будем идти туда, где нас никто не звал. Мы не собираемся навязываться тем, кто не хочет ничего менять. Если нас попросят – без проблем, мы поможем», – сказал боксер.

