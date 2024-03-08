Бомбардировщик вернется. Фьюри раскрыл секрет Уайлдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Супертяж Деонтей Уайлдер по прозвищу Бронзовый бомбардировщик не завершил карьеру и скоро вернется в ринг. Об этом неожиданно рассказал Тайсон Фьюри, который провел с Уайлдером три поединка.

«Я уверен, что Уайлдер может вернуться. Я даже знаю, что он вернется в ринг, но не могу раскрывать дату и соперника. Но это случится скоро – большой бой с участием Уайлдера», – рассказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что американец может завершить карьеру после поражения от Джозефа Паркера в конце минувшего года.

Известно, что из-за неудачи в бою с Паркером сорвался поединок Уайлдера с Джошуа. Энтони проведет бой с Франсисом Нганну 8 марта.

sport.ua