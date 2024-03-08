Леброн все ще не найкращий скорер в історії баскетболу. Однак вже скоро він підкорить і це досягнення

У мережі дедалі частіше підіймається тема додаткової мотивації для найкращого скорера в історії НБА Леброна Джеймса. Ми порахували, скільки форвардові «Лейкерс» не вистачає для того, аби побити абсолютний рекорд за очками в історії баскетболу.

Наразі цей рекорд належить Оскару Шмідту, легендарному бразильському баскетболістові, який ніколи не грав у НБА. Точніше його навіть задрафтували – 131-м піком на драфті-1984 (тому самому, де першим взяли Хакіма Оладжувона, а третім – Майкла Джордана) у «Нью-Джерсі Нетс», але до виступів у НБА діло так і не дійшло. Баскетболіст грав за кілька бразильський клубів, а також за італійські «Ювеказерту» та «Павію» і за іспанський «Вальядолід».

Усього ж за кар'єру в усіх офіційних матчах – за клуби та збірну – Шмідт набрав 49 737 очок.

У активі Леброна Джеймса наразі 49 069 очок (за клуби НБА у регулярці та плей-оф, а також за збірну США).

Тобто щоб побити рекорд Оскара Шмідта Леброну потрібно набрати ще 668 очок. Це, наприклад, 26-27 поєдинків із результативністю в середньому 25,3 очки за матч, яку Леброн демонструє в нинішньому сезоні.

Фото: Ronald Martinez, Jed Jacobsohn/Getty Images

ua.tribuna.com