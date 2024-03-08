Ніккі Мінаж запрошувала зіркового гравця НБА знятися в її кліпі, але той відмовився

Баскетболіст «Кліпперс» Пол Джордж у черговому випуску свого подкасту зізнався, що відома виконавиця Ніккі Мінаж запрошувала його знятися в своєму кліпі.

Пол зізнався, що навіть радився про це з дружиною Даніелою Раєк, яка була в захваті від такої можливості для свого чоловіка. Проте баскетболіст був змушений відмовити Ніккі через те, що їхні графіки не збігалися. І навіть попри те, що від гравця НБА вимагалося лише коротеньке камео, Джордж не знайшов на це часу в своєму щільному графіку.

Проте PG наголосив, що вважає Ніккі однією з найкращих артисток сучасності, тож буде не проти знятися в її кліпі, якщо така можливість ще буде.

До речі, запрошувати зірок баскетболу в свої відео – не новий досвід для виконавців. Кобі Браянт, наприклад, мав камео у кліпі Destiny Child's на трек «Bug A Boo».

Фото: інстаграм nickiminaj, NBA

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