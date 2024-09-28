Брат Фьюри: «Тайсон должен победить Усика в реванше»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Брат Тайсона Фьюри Шейн поделился мыслями о первом бое «Цыганского короля» с украинцем Александром Усиком, а также сделал прогноз на реванш.

«Это был хороший близкий бой. Иногда я смотрю его и думаю, что победил Усик, иногда я смотрю его и думаю, что победил Тайсон, и это правда. Любой, кто видит иначе, имеет свой интерес.

Тайсон действительно провел бой не так, как нужно. За неделю или две до события мы все сели за стол и я объяснил, что нам нужно делать. Я считаю, что Тайсон должен победить Усика в следующем бою», – сказал Шейн в интервью iFL TV.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Тайсон ранее заявил, что еще не начал свой тренировочный лагерь.

sport.ua