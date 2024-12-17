Джордж ФОРМАН – о 2 бое Усик – Фьюри: «Он особенный, хочу его победы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Икона бокса Джордж Форман поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«Это захватывающий бой. Я, конечно, буду болеть за Тайсона Фьюри, потому что он очень особенный для бокса. Я его фанат. Я хотел бы, чтобы Тайсон остался в боксе и выиграл еще несколько боев», – сказал Форман.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua