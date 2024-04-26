Джошуа, Усик или Фьюри? Энди Руис выбрал самого сложного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2, 22 КО) порассуждал, с кем ему было бы сложнее всего в ринге: с Энтони Джошуа, с Александром Усиком или с Тайсоном Фьюри.

«Я бы хотел подраться со всеми, но я думаю, что самым тяжелым будет… Я не знаю. Вероятно, Тайсон Фьюри. Я думаю так.

Трудно сказать, потому что у всех есть план, пока они не выйдут на ринг и не сделают свое дело. И если это не сработает, то что тебе делать? Тебе необходимо поменять план на бой. Поэтому я как-то сказал: «Самое сложное, что ты можешь сделать в боксе, – это упасть или получить урон, а затем вернуться и победить, найти способ одержать победу». Мне кажется, что я делал это раньше», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Энди Руис вернется на ринг 3 августа в Лос-Анджелесе. Ему будет противостоять американец Джаррелл Миллер (26-1-1, 22 KO)

sport.ua